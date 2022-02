專門表揚超級英雄片、科幻/奇幻片、恐怖片與動作片的第2屆《Critics Choice超級頒獎禮》公布提名名單,梁朝偉憑《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)獲2項提名,分別是「超級英雄片最佳男演員」以及「最佳電影奸角」!

梁朝偉於「超級英雄片最佳男演員」的對手包括片中兒子「尚氣」劉思慕、《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)的二代蜘蛛俠Tom Holland與安德魯加菲(Andrew Garfield)、以及《自殺特攻》(The Suicide Squad)的艾迪斯艾巴(Idris Elba)與John Cena。而《尚氣與十環幫傳奇》與《蜘蛛俠:不戰無歸》同樣獲5項提名領先。