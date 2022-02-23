【簡潔生活學】斷捨離、收納、極簡的關係

近年不論在書店，或是網上資訊，不難發現有很多關於斷捨離、收納、極簡生活的書本或視頻出現，這些名詞聽落好像是同一種意思、同一種理念，但細心分析，便會發現當中是有分別的，不如就跟大家分享一下，到底有甚麼相同與不同。

斷捨離

斷——斷絕不需要的東西，捨——捨去多餘的事物，離——脫離對物品的執着；簡單說就是清理捨棄不需要的物品，只保留對自己重要的東西，並捨棄對物質的迷戀（除物質外，也包括心靈上）。當完成以上的步驟，便可以開始進行「收納」。物品的斷捨離一開始是有點難度，可以先由一個小範圍開始，一個櫥櫃甚至乎一個櫃桶，慢慢再擴闊範圍。至於心靈上的斷捨離，日後有機會再詳談。

收納

就是將東西放在「適當位置」令生活更方便，因此先要了解每日的生活模式，設定適合的生活路線，可以用自己高度作為一把間尺，假如在洗手間，常用的應放在中間伸手可及的位置，如每日使用的牙刷牙膏、護膚品；而不常用又輕身，例如棉花捧、頭飾等可放在頭或以上的位置。而比較大型或重的，就要放在腰部對下位置，例如：清潔用具或消毒用品。每件物品都有其用處，分類歸納好，拿取和放回就格外輕鬆，每一段時間檢視收納位置是否適當，可以隨時因應自己需要而作更改。

極簡生活

在生活上使用最精簡最基本的物品，跟收納不同是，收納要把東西收藏或存放好，極簡反而是要做到「一眼望晒」，但選擇這種生活，第一步就是要「斷捨離」，能夠清楚自己每日的必需用品，這種生活，能夠減少打掃的時間、襯衫的煩惱，每類物件也有一個數量限制，採用一出一入方式，即是買一件必須捨棄一件，最重要不會留低任何多餘物件。

總括而言：三者都是提倡人類捨去多餘的事物，追求舒適而有品質的生活，金錢用在對的地方，不浪費的一種生活態度。

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Profile：Kitty Wong

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