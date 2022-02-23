海上的銀箭Unique 71　「誇」向未來

每年有不少概念遊艇曝光，要在競爭激烈的市場中突圍而出，被潛在買家選中，當然要有過人之處，例如奇特而具霸氣的外觀、奢華而又多元化的設施等等。出自意大利設計工作室Sky Style的首個概念遊艇項目「Unique 71」，呈現獨特的楔形輪廓，好有未來感，後方的休閒空間猶如一幢獨立玻璃屋，真是靚得誇張！

貌似一支銀箭

甫面世即被Denison Yachting看中，計劃把設計推出市場的「Unique 71」，長71米，是Sky Style進軍遊艇設計市場的頭炮。先由外觀說起，一身銀色的「Unique 71」，船體與上層建築均以鋁材為物質，呈現獨特的楔形輪廓，鋒利的垂直船頭，加上環繞式玻璃面板，令遊艇於破浪前行時，好比一支銳利的銀箭，吸睛之餘，亦令航行的穩定性有所提升。

後方似玻璃屋

相對於鋒利而硬朗的船頭，後方的設計則是另一番風景！上層建築的兩層甲板以大面積玻璃覆蓋，看似一幢樓高兩層的獨立玻璃屋，白天可引入大量自然光，而且景觀開揚，像跟外面藍天碧海打成一片，入夜後在燈光的映照下，氣氛也非常迷人。值得一提，玻璃面板的透明度可按需要作出調整，確保船上乘客有足夠的私隱度。

多重娛樂體驗

設施方面，可供12位乘客入住的「Unique 71」，除了有主人房、貴賓房各一，還有4間客房和9個船員艙。另外，寬敞的內部空間，足夠容納多項娛樂及休閒設施，包括按摩浴池、日光浴區、健身房、水療中心、戲院、桌球室、酒吧、游泳池，以及位於下層甲板的車庫，而船尾的海灘俱樂部則可轉換成戶外用餐區，滿足船主與乘客的需要。

規格表

船長：71米

船寬：13米

引擎：雙柴油發動機

巡航速度：25節

最高航速：30節