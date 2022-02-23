本日日本：《蠟筆小新》首個室內遊樂場　埼玉開幕

動漫名作《蠟筆小新》的笑位經得起時間考驗，無論哪個年代睇都咁好笑。這套長青動畫即將開設日本首個室內遊樂場，以後去日本又多一個合家歡的景點了。這個名為「蠟筆小新 我的玩樂夢公園」的設施由Bandai Namco Amusement旗下的Pleasure Cast負責企劃，將於2月25日於埼玉縣富士見市的「三井購物中心LaLaport 富士見」內開業。公園專為6個月大至12歲的小朋友而設，主打項目有以《蠟》故事中登場零食「Choco B」為主題、設有抱石（Bouldering）及過木橋等運動設施的「Choco B島大冒險」，亦有以動感幼稚園滑梯為靈感的超大型長頸鹿滑梯以及小新Pat Pat造型的彈床等玩意。此外有一個可以讓小朋友玩煮飯仔、繪畫及油顏色的空間，另有一個供18個月以下嬰兒的專用區「小葵及小白嬰兒區域」，配備了安全的滑梯及壁掛式遊戲設備，可讓嬰兒放心遊玩。入場小朋友必須由成人陪同，首30分鐘每人收費660日圓（約HK$45）、之後每10分鐘只收小童220日圓（約HK$15）。而公園的商店有多款限定蠟筆小新精品，當然要順道入貨喇！