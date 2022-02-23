巨屏平板3月賣　同期選擇仲有...

Samsung日前發表擁有巨無霸級14.6屏幕的Galaxy Tab S8 Ultra平板電腦，話咁快就有香港預售消息，即睇！

Tab S8系列共設有S8 Ultra、S8+、S8三個型號，屏幕依次為14.6吋、12.4吋及11吋，全部配備120Hz刷新率及支援Dolby Atmos音效的四聲道喇叭，當中Tab S8 Ultra擁有6.3mm極幼邊框，達致16:10屏幕比例。實物所見，它的屏幕比不少筆電還要巨型，5G型號重728g有點墜手，但闊屏好處是把畫面分為多個小視窗後，畫面依然清楚，而且用升級版S Pen畫寫比其他平板有更大空間，毋須經常開新頁咁麻煩！

Tab S8系列全後置1,300萬像素自動對焦鏡頭及600萬像素廣角鏡頭，Tab S8及Tab S8+統一用1,200萬像素前置廣角鏡頭，而Tab S8 Ultra再進一步用1,200萬像素「廣角+超廣角」雙鏡頭，自拍或視像對話時可納入更多人像。另外，Tab S8系列是市場上率先內建Snapdragon 8 Gen 1處理器的平板之一，支援最高16GB RAM，並提供Wi-Fi或LTE 5G版本。

Tab S8系列將於2022年2月18日起在香港預售，並於3月4日起公開發售。預訂任何型號均送書本式鍵盤保護套、Microsoft 365個人版12個月訂閱、4個月免費YouTube Premium、3個月免費Spotify Premium體驗等優惠。

同期平板一覽

鯨吞大電

Nokia T20是HMD Global首款平板，沿用北歐簡約設計，配備10.4吋2K in-cell屏幕、OZO立體喇叭、T610處理器、4GB RAM、64GB ROM、800萬像素主鏡頭及500萬像素前置鏡頭，並鯨吞8,200mAh超大電池，續航時間達15小時，屬超長氣之選！

激平4G

Teclast T40 Pro是一部4G平板，採用噴沙金屬機身，並內建10.4吋全面屏、UNISOC T618八核處理器、8GB RAM、128GB ROM、1,300萬像主鏡頭、800萬像自拍鏡頭及7,000mAh電池，整體規格唔算突出，但僅售千多元主打入門市場。