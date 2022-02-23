馮允謙生日　梁釗峰劉沛蘅上台送驚喜

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）適逢22號是其新及農曆34歲生日，在網上舉行「Twosday Birthday Live」與Fans隔空慶生。生日Live開始前，他與孖生弟弟和父母晚飯慶祝：「好多人問我點解生日唔休息，仲要開Live唱歌，但其實我好開心，因為鍾意唱歌，可以喺生日做鍾意嘅事好幸福。我收到好多Fans送畀我嘅生日卡和禮物，返屋企唔瞓覺都要會睇晒，多謝大家！」

表演期間，台上播出家人、好友梁釗峰、鄭欣宜、黃淑蔓、折骨Ben、女歌手Cloud等祝福短片令他大為感動，而「頭號忠粉」釗峰真人驚喜現身，他代表Fans送來大袋生日卡和禮物，並對Jay笑說：「我本來唔想嚟架，但你生日一年一次，仲要咁多個『2』字集合喺同一日，千載難逢，做兄弟有今生無來世！」

表演歌單由Jay Fung精心設計，他又邀請新歌《報復式浪漫》的MV女主角劉沛蘅（Hillary）做嘉賓，一齊解答Fans留言疑問。有Fans問他在MV中食紙是何味道？他哈哈大笑說：「冇味，但有啲硬，不過我冇吞落肚，係咪都幾好演技呢？」

他解說Hillary童年陰影畫畫發洩，吃下畫作代表要跟她共同面對，他們又透露當日拍了很多有趣和浪漫場面，可惜一首歌時間太短未能全部播出，Fans紛紛留言想看足本劇場版。除了解答Fans留言，Hillary更與Jay合唱她有份演出的電視劇《家族榮耀》插曲《遠在眼前》，Hillary變身小Fans用手機為Jay拍片。接受訪問時，Hillary表示公開唱歌緊張到手震，Jay 讚她唱得好，「過來人」釗峰說：「其實對住Jay 唱歌已經係壓力，就算係我都會，尤其是唱佢啲歌，佢好了解首歌，有時又唱吓和音，但只要樂在其中，同Jay合唱係好好玩！」Hillary說：「其實我都好enjoy，剛才Jay都唱咗少少和音，感覺真係好特別，好開心！」