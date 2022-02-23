全新糕點登場　繽紛搶眼又吸睛

明明已經2月尾就嚟3月，照計應已踏入春日，天然卻依然凍到震，而冬日時令食材依舊是不少餅店主材料，好似士多啤梨、栗子等，帶來新口味糕點，讓大家午後搭配熱騰騰飲料，於平凡日子帶來不平凡的好滋味。

粉紅櫻花色澤

要數最新款、色澤最澤繽紛的必是連鎖咖啡店星巴克的出品，品牌最近以初春櫻花為主題，推出多款主題輕食及一系列焦糖風味手調飲品。必試櫻花士多啤梨吉士醬牛角包、士多啤梨櫻花抹茶雪芳蛋糕及士多啤梨櫻花蛋糕卷3款櫻花士多啤梨主題輕食甜點，及以水果入饌的雲呢拿梨香撻、繽紛香橙鬆餅。必試士多啤梨櫻花抹茶雪芳蛋糕及雲呢拿梨香撻，前者以日本抹茶粉製作，富濃厚茶香的雪芳蛋糕中夾住酸甜的士多啤梨餡醬，茶香與果香互相交織，外層更覆上粉嫩幼滑的鮮忌廉，綴以玫瑰花瓣及士多啤梨，帶來濃濃春日浪漫暖意；而後者在香脆牛油撻底上鋪滿雲呢拿香梨醬浸煮的清甜梨肉，質感軟滑多汁並散發陣陣雲呢拿芳香，面層更灑上原粒杏仁及開心果碎豐富口感，口感豐富。此外，品牌亦帶來春日主題商品，春天花海系列將春意盎然美景、櫻花各種形態及花色融入咖啡杯、不銹鋼隨行杯、水樽、茶壺、餐具套裝等，為四季之首揭開動人序幕。

夢幻和式草莓

喜歡士多啤梨的可別錯過東海堂最新出品，品牌與日本插畫家Yukako Sakaguchi合作，推出全新期間限定「AROME × YUKAKO」長崎赤莓Strawberry Play蛋糕及甜品系列，用上色澤綺麗、爽口多汁的「夢之香」士多啤梨炮製出全新 Strawberry Melt長崎赤莓奶蓋戚風蛋糕 （瀑布蛋糕）、Strawberry Party雙層長崎赤莓忌廉蛋糕、Strawberry Field長崎赤莓小山園抹茶千層蛋糕、Strawberry Cake Little長崎赤莓慕絲蛋糕4款蛋糕，以及長崎赤莓大福、長崎赤莓朝日卷、長崎赤莓雲呢拿千層蛋糕切餅及長崎赤莓宇治抺茶千層蛋糕切餅4款充滿日本特色的赤莓甜品，以日系歐風少女插畫及「夢之香」草莓打造出動人滋味。

法式綿密栗子

法國蛋糕栗子蒙布朗（Mont Blanc）素來是不少女生致愛，而本地品牌龍島最近以「Chestnut Parade」為主題，加入杧果帶來全新的法國栗子杧果蒙布朗，用上法國阿爾代什省栗子及法國杧果炮製而成。底層是由意大利榛子醬及比利時黑朱古力製作成榛子朱古力脆脆，配上原味海綿蛋糕，中間是阿爾代什省盛產的頂級法國栗子蓉、栗子醬 及栗子忌廉製作而成的栗子慕絲，加入法國杧果蓉及新鮮杧果粒做夾心，香甜綿密兼而有之，面層綴以金箔的比利時黑朱古力圈環作加冕，層次超豐富，喜歡栗子與朱古力的巴絲可別錯過了！

經典獨特口味

咖啡與糕點可以說是絕配，故不少咖啡店也會同時供應多款咖啡與各式蛋糕曲奇，而連鎖咖啡店Pacific Coffee也趁春日帶來4款全新蛋糕口味，分別是士多啤梨芝士蛋糕、俄式8層蜂蜜蛋糕、紅絲絨朱古力蛋糕、法國Valrhona特濃黑朱古力蛋糕。必試少見的俄式甜品的俄式8層蜂蜜蛋糕，用有機蜂蜜製作足足8層的蛋糕，口感鬆脆獨特，新鮮感十足！而甚得女生歡心的紅絲綢蛋糕也有登場，品牌還加入朱古力，炮製成紅絲絨朱古力蛋糕，色澤亮麗，甘香又美味。