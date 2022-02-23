清水美里　桑拿界女神

相信唔少男士都幫襯過桑拿按摩服務，相信佢哋都係為咗揼個靚骨鬆一鬆，多過入桑拿房蒸一蒸。喺日本亦有好多桑拿服務，專門畀大家入去蒸到成身汗，令人身心放鬆，而清水美里呢位美人兒就有「桑拿界女神」之稱喇！

清秀脫俗

日本寫真界曾經有一個「藤軍團」出現，當中嘅成員名字第一個字都係藤字，好似藤浦惠、藤原原子、藤咲由姬等等。而喺2012年寫真界亦出現一個「清水軍團」，一個係細細粒但係好大波嘅清水藍里，另一個就係今日同大家見面嘅清水美里喇！

兩位「清水」女優並冇血緣關係，但係身材同樣夠晒吸睛！愛里嘅肌膚白滑鮮嫩，上圍對G奶仲又大又富彈性，雖然冇藍里對H奶咁震撼視覺，不過亦已經夠晒睇頭。而相對於帶點姣味嘅妖精系藍里，愛里則被歸類為正統派嘅美貌，顯得更「正氣」同健康。而經過一輪休息之後，近期美里重新投入拍寫真，身材顯得更為纖巧之餘，面上仲多帶幾分清秀脫俗氣息添！

愛上焗桑拿

佢喺2012年開始做寫真女優，同年推出第一隻寫真DVD作品，由於又靚女又好波，出道後唔單止人氣節節上升，寫真銷量成績亦非常理想，第3至第10隻寫真作品都登上偶像DVD銷售榜冠軍，創出史無前例嘅佳績！

到2017年加入劇團Austra Macondo，為咗專心做演員，所以漸漸減少寫真工作。除咗演戲，美里最為人熟識嘅身份仲有係桑拿界女神！佢自從19歲開始就愛上焗桑拿，有8年時間幾乎每日都去焗一次，有時更加一日焗2至3次添！而喺一次訪問中，美里就透露咗呢個習慣，訪問出街之後介紹日本桑拿浴場嘅網站Sauna Ikitai就即刻搵美里做代言人，兼且搵佢拍宣傳海報同游走全國不同桑拿好去處作介紹，就係咁有「桑拿界女神」之稱喇！

清水美里經常都會介紹日本嘅桑拿場所，想知道最近佢又去咗邊度焗桑拿，以及欣賞阿妹焗到香汗淋漓嘅玉照，就要多啲Click入佢嘅社交網喇！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-23-34