甄志強真情剖白　細說亞視一哥生活點滴

現年49歲的前亞視小生甄志強（小強），日前接受前亞姐楊玉梅主持惖電台訪問，他指當年的跆拳道師兄鄭繼宗提議他去讀武術藝員訓練班，最後兩師兄弟一起加入了無綫，因而放棄了酒店副主管職位轉行做武師。

不過他未有留在TVB發展，1993年亞視開拍《新香港奇案》的單元溶屍案，獲蕭鍵鏗推薦給監製佳哥，翌日亞視便想跟他簽約，開始了小生生涯拍攝了不少作品。1994年在劇集《碧血青天楊家將》以及《碧血青天珍珠旗》內飾演展昭一角成功入屋，可惜在拍攝途中因意外跌斷了舟狀骨，在家中打了九個月的石膏，他說：「瞓咗喺屋企開唔到工，當時齣劇仲未拍完，照返去拍文戲，打戲就搵替身幫我打。」因為了受傷而無緣演出經典劇集《再見艷陽天》，角色由亞視一哥林韋辰頂上。

至於當年為何離開亞視? 是否與戀情有關，他表示：「唔係拍拖，嗰時亞視換老闆，成個製作部裁走，公司亦都無再開戲。我係約滿唔續約，就去學高爾夫球考咗個教練，唔使開工會去教波。後來去上海發展，因為嗰時離開晒所有電視台，諗住轉行。我曾經返過TVB一段時間，又唔係做得咁開心，好似有我又得無我又得，同時間又搵唔到錢。老實講，當年喺亞視份人工都ok，問題係食飯搭車嘅錢都唔夠喎，又要養車同供樓，一年搵得個三幾萬，你話喺呢間公司做咩呢？（工作量少？）可能係，於是乎唔想再喺度。（TVB的打擊好大？）都係㗎，令我好灰心。（在亞視始終一線主角？）可能係工作量唔夠，令我捱唔到生活，當年養架車都成萬蚊一個月，又要去供樓。」他表示離巢TVB後嘗試做餐廳生意並在國內發展餐飲業。