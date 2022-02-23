甜美激凸　「泰」惹火

如果唔係有社交平台，都唔知泰國原來有咁多索女，其中就有呢位天使與魔鬼混合體嘅「vv____viewvy」，憑住性感靚相成為網絡紅人，更係男士心目中嘅女神，皆因佢實在「泰」惹火啦！

外形吸睛

雖然香港天氣仲係冬天，但有啲地方卻係四季如夏，好似泰國咁就有唔少網紅，一年四季以性感造型玩自拍兼擺上社交網，加埋佢哋甜美嘅樣貌，同埋前凸後趷嘅身材，真係勁吸睛呀！好似呢位喺7月13日生日嘅性感泰國網紅「vv____viewvy」咁，唔止個樣甜度極高，迷人嘅五官本嚟已經吸睛，尤其係性感嘅嘴唇更係誘人，配合埋白皙嘅股膚同埋嗰對男人見到都一定會行注目禮嘅激凸巨乳，簡直就係天使與魔鬼混合體，點可能唔係男人心目中嘅女神呢？

深溝福利

不過縱然有好身材，都要肯同大家分享至得，好彩作為網紅嘅佢，一啲都唔會收埋自己嘅魔鬼級身材，從佢嘅社交網中唔難發現，佢嘅福利照幾乎全部都能見到嗰條迷人嘅深溝，配合埋唔同嘅造型，從居家服、健身服、OL套裝，到性感少布嘅泳衣及內衣等，全部都可以滿足到男士嘅眼球。

有趣嘅係佢亦深明做得網紅，唔止一味靠靚就得，仲要識得同粉絲交流，所以佢經常會喺社交網跟粉絲互動，如果大家識泰文嘅話，就可以同阿妹Chit Chat一下。當然如果係忠實粉絲，即使唔識泰文，都可以用英文留言畀佢，佢亦會識得睇。人靚身材正仲要識得冧粉絲，難怪佢社交網嘅粉絲超過87萬啦！

想睇「vv____viewvy」更多性感靚相，梗係要Click入佢嘅社交網，有超過850張「肉照」，每張相嘅焦點都喺對激凸巨乳上，多角度多甫士任欣賞，吸睛度爆燈！

同場加映

十八禁動漫意粉

雖然古語有云「食色，性也」，食物同性愛間嘅關係亦密不可分，但將意粉同日本十八禁動漫扯上關係，又係乜嘢玩法嚟？早前網上出現唔少以意粉為素材，砌出身材火辣美少女動漫角色，甚至還原十八禁動漫曳曳嘅場面。大家係咪以為呢啲圖像要用上大量心思同時間嚟製作呢？如果咁諗就錯喇！只要留心啲睇嘅話，會發現圖案中嘅意粉不論形態同顏色，總係有啲違和感。原來呢意粉圖，其實係用電腦合成工具製作出嚟，據其中一個早喺2018年9月成立，名為「SpaghettiHentai」嘅Reddit群組表示，佢哋唔止以意粉為素材，更計劃以木紋、蠕蟲、豆類等素材，製作各種令男士想入非非嘅圖像。佢哋解釋之所以會用上意粉等材料，在於呢啲素材可以有效地製作出，像真度極高嘅弧線，令圖像睇起嚟更自然。