撈唔掂做洗衣仔？Gordon三文治醫肚一腳踢

前天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）簽約無綫後工作穩定，有份拍攝《法證先鋒V》及《法言人》等劇，不過近日有讀者爆料指他在油麻地某洗衣店任職，一個人在舖面接Order，又在舖內執衫，忙到無暇出外午膳，要企在一排排洗衣機前啃三文治醫肚，做到收舖才偕一位中年女士離開。

他接受東網訪問時表示：「其實間舖係我阿爸、阿媽嘅，佢哋經營咗20幾年㗎啦，做到可以買咗嗰個舖位，嗰日唔使開劇咪嚟幫阿媽手，橫掂我一得閒就會車阿媽返屋企。」又說洗衣店主力做街坊生意外，亦吸引不少明星客，不過跟他的知名度無關：「全部都係嚟捧阿媽場，搬咗都專登返嚟幫襯阿媽洗衣，仲有李璨琛同啲資深藝人咁，有時我都會幫阿媽宣傳，叫啲朋友想乾洗就嚟搵我。」

除幫忙家族生意，Gordon於1年前曾斥資6位數跟好友合資開外賣食店，不過受疫情影響早前已結業，幸好平手離場：「之前都有成5000蚊生意一日，但之後疫情愈嚟愈嚴峻，荔枝角嗰區多咗人在家工作，試過生意得千幾，賺唔到錢，真係得個做字，所以咪諗住暫停先。」不過未有打擊到他營商之心，現籌備推出手機遊戲，且更是無本生利：「我唔係出錢，只係諗橋。」至於停教跳舞，除跟疫情有關外，亦因劇接劇有關，其中拍《法證先鋒V》時更與袁偉豪、王敏奕、楊柳青成好朋友：「因為我哋喺劇都係重案組，我哋感情好到我印咗啲Team衫送畀佢哋。」