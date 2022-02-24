【是日通勝】

農曆正月廿四

壬寅年 壬寅月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、治病、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、23、33、38

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：疏於交流不利感情關係，易因小事引起衝突。

金牛座：過於高調易成為眾矢之的，今天應低調行事。

雙子座：事業運上升，不費吹灰之力就能取得好業績。

巨蟹座：纏擾多時的問題得到解決，總算可舒一口氣。

獅子座：行動力不足，謀事提不起勁，遇阻力易放棄。

處女座：虛心接納別人的批評，對事業發展有推動力。

天秤座：社交運差，想討心儀對象歡心，卻無從入手。

天蠍座：有望解開一些難纏問題，讓你感到豁然開朗。

人馬座：處理錢銀問題要格外小心，以免荷包有損失。

山羊座：對生活感厭倦，不妨讀本好書，給心靈充電。

水瓶座：心情低落，有些問題想不通，宜向友人求助。

雙魚座：個人力量有限，謀事要發揮團隊合作精神。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）虎 財運差

鼠：不知道如何跟人打交道，工作遇上阻力。

牛：有定力抵受外來誘惑，感情關係更穩固。

虎：是日沖煞，財運一般，花錢享樂要節制。

兔：心態樂觀，很多事都想得開，無牽無掛。

龍：工作運不錯，處理大小問題游刃有餘。

蛇：某事情發展不盡如人意，切忌借酒澆愁。

馬：財運佳，投資股票可一試，但要審慎。

羊：做事患得患失，謹記把握當下才最重要。

猴：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

雞：鬥心強，面對甚麼困難都不會輕易認輸。

狗：狐假虎威乞人憎，努力提升實力更重要。

豬：防備心太重，易跟身邊人發生溝通問題。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

文人的低級錯誤

每年的大年初一，各大媒體爭相報道第一位嬰兒的出生，今年也不例外，在2月1 日，新聞就報道了虎年出生的幾位嬰兒，訪問了嬰兒的父母，聽到有父母不想自己的嬰兒屬虎時，心想，其實2月1日大年初一，還是牛年。翻查一下萬年曆，我們便會知道，要等到2月4日立春後，才算是進入壬寅虎年。一切以二十四節氣為主，並不是以大年初一，也不是以農曆為主！

任職於各大媒體的總編輯，相信都是高學歷的文人，然而每年都犯下如此低級的錯誤，令人感嘆。

我們從八字命格上來分析一下，大年初一子時出生的嬰兒，八字為辛丑年，辛丑月，乙酉日，丙子時。乙木日元生於丑月，命帶三個七殺，只有時辰子水生扶，為身弱，整體命格一般。

接着我們看看真正虎年第一位嬰兒的命格，壬寅年，壬寅月，戊子日，甲寅時，這明顯是一個從煞格，雖然從煞格是一個大起大落的命格，但整體來說，命格要比大年初一的命格來得強。

其實，需要糾正這個錯誤很簡單，在踏入大年初一的時候，不要用虎年第一位嬰兒出世，改為大年初一第一位嬰兒出世便可。