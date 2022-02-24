姚子羚怕被騙財騙色　向交友軟件Say No

無綫花旦姚子羚感情仍空白，但情願穩穩陣陣由朋友介紹，不會用交友軟件結識異性，避免怕碰上「網上情緣」騙案。又直言遇上對的人不排除閃婚。

入行接近20年的姚子羚近年事業愈戰愈勇，穩佔無綫一線花旦席位，近期更接連有不同戲路的劇集《鐵拳英雄》與《飛虎3壯志英雄》出街，工作上仍不斷尋求突破，她說：「工作上希望可以做多啲唔同角色，《酒店風雲》、《張保仔》之後都好耐冇做過奸角，都想有機會再挑戰奸角，可以多啲發揮機會。」

事業順利但感情空白的子羚不經不覺踏入「四字頭」，她笑說：「自己都唔覺，原來已經40歲，多謝大家話我唔似。心態上自己冇框框，最緊要係個心點諗，工作上只要有心有力想做就冇年齡限制。」感情方面她自言「Always ready」，但亦要看緣分能否碰到合適的人，她說：「感情係唔到你著唔著急嘅一樣嘢，有時都會想身邊有個人，開心、唔開心都可以有個人分享，都想有個膞頭挨住、有個依傍。」

時興交友軟件結識異性，但卻不時發生「網上情緣」騙案，子羚亦求穩陣，情願靠朋友介紹找尋伴侶：「最緊要係眼緣，我係感覺型嘅人，鍾意比我強嘅既男仔，呢幾年又覺得男仔孝順好重要，對父母好將來對家庭都唔會太差。」子羚坦言去到這個年紀也未能有太多計劃，直言遇到對的人，更不排除閃婚，她笑說：「去到呢個年紀，冇得計劃咁多，唔會再諗呢啲，就算有BB先結婚，都係先後次序問題。」