東方日報C1：梁朝偉惡鬥「蜘蛛仔」　爭做「超英」影帝

梁朝偉憑漫威（Marvel）超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》贏盡讚賞，美國舉行的《Critics Choice超級頒獎禮》昨日公布入圍名單，偉仔獲「最佳超級英雄片男演員」及「最佳電影奸角」兩項提名，與片中兒子劉思慕及「蜘蛛仔」Tom Holland等爭獎，而片中飾演「尚氣阿姨」的楊紫瓊亦入圍「最佳超級英雄片女演員」！

專門表揚超級英雄、科幻、恐怖與動作類電影的第2屆《Critics Choice超級頒獎禮》昨日公布提名名單，梁朝偉憑《尚》片個人已獲2項提名，備受注目，而《尚》片與《蜘蛛俠：不戰無歸》同獲5項提名，戰況激烈！

偉仔出戰「最佳超級英雄片男演員」，對手強勁，除了要同「兒子尚氣」劉思慕惡鬥，還要面對《蜘蛛俠：不戰無歸》中的兩代「蜘蛛仔」Tom Holland和安德魯加菲夾擊，而《自殺特攻》的艾迪斯艾巴與John Cena亦加入混戰。

分途出擊「奸人獎」

偉仔因《尚》片贏盡讚賞，今次更同時角逐「奸角」獎項，他早前接受外國媒體訪問時，亦直言為了戲中大反派「文武」一角，花盡心思，他指該片開拍前一個月才收到劇本，Marvel希望他能創造一個全新角色，故他於開拍前一個月，幾乎每日24小時都會專注於揣摩角色之上，並且於腦內琢磨角色超過500次，才成為如今大家看到的「文武」，難怪今次入圍被不少網民睇好他能與另一大熱「蜘蛛仔」Tom Holland一較高下，有Fans更希望他能「起雙飛」擸晒兩項殊榮！

「關鍵」陳法拉失落提名

至於「最佳超級英雄片女演員」方面，《尚》片另一甚為港迷熟悉的影星楊紫瓊成功入圍，反而於該片屬關鍵人物的「尚氣阿媽」陳法拉卻失落提名！而跟楊紫瓊爭獎的亦來頭不少，包括「神奇女俠」Gal Gadot、新舊「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜和Florence Pugh、「小丑女」瑪歌羅比及「蜘蛛女MJ」Zendaya；而頒獎禮賽果將於美國時間3月17日公布。

另外，楊紫瓊近日正與吳彥祖於美國為新片《美生中國人》作籌備，該片由《尚》片導演Destin Daniel Cretton執導，日前楊紫瓊與吳彥祖及一眾團隊於公園作BBQ聚餐，期間還跟偉仔視訊傾偈，感情非常之好。

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