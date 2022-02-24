無綫藝員疫潮！周嘉洛初步確診　Ronny爆料後即封口

無綫電視城再爆疫情恐慌，繼月初開始有多位幕後職員初步確診後，「聲夢學員」潘靜文上周於《勁歌》錄影前作快速測試時初步確診，估唔到疫圈已經殺入劇組，有消息指藝員周嘉洛證實初步確診！現正為劇集《回歸》、《曙光》開工嘅周嘉洛，每日都投入拍攝工作，尋日（23日）同樣為《回》開工嘅好友吳偉豪，晒出周嘉洛現身化妝間Set頭嘅片段，見到周嘉洛成個人頭耷耷現病態，冇晒精神，疑似已經出現病徵。加上另一好友「風少」陳浚霆亦為周嘉洛及吳偉豪送上藥水及連花清瘟膠囊，未知係咪見到好友病病哋，所以贈送藥物。及後於尋晚約11時許，就收到周嘉洛初步確診消息。

據知無綫現已暫停所有錄影廠景，藝人化妝間、多個錄影廠亦已進行大消毒及清潔，亦叫所有台前幕後工作人員都接受快速檢測，以策安全。

而喺傳出周嘉洛確診消息前，藝人Ronny（黎澤恩）就已經喺社交網爆料，指同劇「有一位藝員確診了」，並指對方本身已經有病徵，佢自己都有同過對方交流，因此佢都急急腳去做檢測。不過當東網向Ronny查詢確診者是誰時，佢就即封口唔講，佢自己就Check咗冇事，而事後佢亦極速Del Post。

至於同劇嘅女主角陳煒亦甫出快速檢測包結果，顯示為冇感染，又留言：「膽戰心驚的一天」，更加落實周嘉洛初步確診消息。