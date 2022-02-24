張敬軒出飛毛腿NFT圖像？粉絲爭住買：我等你條毛

張敬軒為咗可以同粉絲慶祝佢入行20年，除咗舉行紅館演唱會外，仲物色咗新嘅歌迷會會址，等班粉絲可以喺面積成2,000呎嘅闊落空間度舒舒服服搞活動，佢對粉絲咁好，啲粉絲梗係更加鍾意佢啦，但估唔到原來啲粉絲除咗好Like佢啲歌、個樣，由頭到尾都愛外，原來佢啲腳毛，啲粉絲都唔放過，真係唔好誇張。

日前軒仔上載咗一條短片，片中佢似乎執梗啲舊嘢，其中就發現咗一疊陳年閃咭，佢好奇下就逐張攞嚟睇，好多都係佢個嗰個靚仔樣，不過唯獨有一張就係佢對腳嘅大特寫，睇完呢張咁另類嘅閃咭，佢唔知好嬲定好笑咁話：「有冇搞錯呀，咁都有人買嘅？NFT嚟嘅喎。」之後佢就突發其想留言問：「如果我出嘅NFT圖像係一條腿，腿上有毛，名叫『有一腿』，唔知有冇興趣買呢？」

軒仔其實你唔使懷疑自己啲腳毛啲吸引力，睇番啲留言，啲粉絲老實不客氣話要爭住買：「我哋實買『口架』」、「我唔介意口架』，你敢出就敢買」、「一定買爆佢＃我等你條毛」、「出！賣！我要三條毛」，有粉絲仲好大想頭問佢「幾時出真實版腳毛？」，可能有啲人會覺得腳毛人人都有，到底有乜咁特別，但此毛不同彼此，唔係軒仔啲粉絲，又真係識條毛咩？！