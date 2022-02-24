蔡依林超長美腿　演繹極簡小白鞋

近日，蔡依林Jolin成為Puma的代言人，穿上品牌近期主打的INFUSE極簡系列，化身國民初戀的形象。可以見到官方釋出Jolin的超長美腿照片，洋娃娃般的微捲啡色長髮配上精緻妝容，上身是燕麥米色的寬鬆版型的POLO上衣、下身啡色超短褲配上小白鞋拉長身材比例。在充滿春日氛圍的形象照中，Jolin露出細長美腿，集清純與性感於一身，是近期大熱的純欲風格。當中的小白鞋最引人注目，在品牌主打的極簡風格之下，也能讓人一眼就感受到它的存在。仔細觀察，原來這款小白鞋做了很多細節處理。厚底設計能夠在視覺上增高，包覆性的鞋身讓你長時間走路都不覺累。小白鞋既百搭又有型，不如就入手一雙來打造專屬自己的造型。Jolin腳上的這雙小白鞋預計在5月上架，如果感興趣的話可以關注一下官網消息！

同場加映：潮人至愛椰子小白鞋

2022年最受期待的鞋子莫過於YEEZY BOOST 350 V2的新色「Pure Oat」，純白外表讓許多人稱這是yeezy的超强色調。Primeknit針織材質的透氣鞋面配上標誌性的BOOST中底，鞋墊上簡單用黑色標註YEEZY與地球Logo，除了突出鞋子的身份外，還顯示了鞋子是由可持續的環保材料製成。且不論這個系列的鞋款有多受歡迎，今次的純白色主調加上鞋身中間微透明的透氣設計，彰顯身份的簡約設計已經足以得到超多人喜愛。新色預計在3月11日在官網上架，想必又會引來一波搶購潮！