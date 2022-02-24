再多的相處之道，都不如一個「不捨」。

不要問為甚麼，她就是愛他，不論她有多生氣，氣得手抖頭暈，氣得哭不出來，她的雙腿仍像被鐵鏈纏着似的，離不開，走不動，但這條鐵鏈，是她自己綁的。

第十次了，他夜歸沒有通知她，傳訊息沒回覆，致電又沒人聽，她雖然已等過很多次，但焦急的感覺絲毫沒減，在家裏來回踱步，不停檢查訊息，晚上十一時半，他終於回覆：我在公司睡着了。當她見到他踏入家門，本來想好要罵的說話，又嚥回肚子裏，她不捨得。

第二十次了，她鬧脾氣，氣了30分鐘才回他的訊息，他卻不甘示弱，待兩小時才回一個字：K。她知道，自己被他吃定了，低聲下氣地問：「你不要我了是嗎？我不敢了。」

第三十次了，他又再為外人去埋怨她：「你在我的朋友面前太靜，我感到不被尊重。」她不顧一切地為自己辯護，甚至抖膽換過來埋怨他為了別人教訓自己，糾纏了三小時，她愈想愈怕，在他還沒道歉前，已送上一個「對不起」。

這個世上，就你一個男人嗎？

我甚麼都好，不怕沒人要！

你這種個性，看誰忍得到你！

以上，都是她敢想不敢言的說話，或許，不應該說不敢，是不捨得，她捨不得他生氣，受不了他傷心。

「把他放在最高位子、讓他天天踩着自己的頭頂又如何？我就是愛他。」

世上有很多男人，只是，她眼裏只有他。

她沒有不好，只是他在她心目中，比誰都好。

他這種個性，就只有她樂意忍。

再多的相處之道，都不如一個「不捨」。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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