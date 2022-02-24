疫市大作戰　打機闖西域

疫情肆虐，唔少人被迫停工停課，多了時間宅在家中，自然要找事做打發時間！除了煲劇和睇戲，打機都係一個好選擇，適逢最近3A作品《地平線 西域禁地》（Horizon Forbidden West）上市，一眾KOL歌手如葉巧琳、陳柏宇、爆機達等個個爭住玩！同場介紹埋多個人氣新作，等大家疫市打餐飽！

靚爆畫面 動作豐富

5年前《Horizon Zero Dawn》憑開放世界、史詩式劇情及「原始+機械」混合世界觀而備受好評。新作將故事延續下去，女主角亞蘿伊終於解開身世之謎，將前往西方的未知險境展開新冒險，以求找出地球人工智能「蓋婭」的備份，解救人類滅絕的危機。今集最大亮點是升級使用PS5平台，在4K HDR畫面下，光影變化、物理反應、人臉膚質都靚到爆。遊戲提供「偏好解析度」、「偏好效能」兩個畫質，要震撼畫面必選前者，多得SSD硬碟，開Game、儲存或讀取均是秒速完成！玩法方面，新作加入了多種移動方式，包括高躍系統、自由攀爬、空中滑翔及海底深潛等，去到後段還可以騎上機械獸如「日翼者」一飛沖天。道具系統亦改良了，新工具包括拉鈎發射器、爆破弩等，並可透過線圈強化不同屬性。另外，玩家要藉解鎖「戰士」、「設陷者」、「獵人」、「幸存者」、「潛入者」及「機械大師」6大技能樹來豐富打法，每款技能均有專屬大招「勇氣浪潮」，可以增加武器或屬性攻擊傷害，危急時使用分分鐘扭轉局勢！

遊戲大作 同期上市

格鬥迷苦候

距離上一部作品6年之後，格鬥迷期待以待的《The King of Fighters XV》終於上市。新作無論畫面、系統還是線上體驗都大幅強化，並加入了多個新角色，共有39名格鬥家參戰，並接續前作展開全新故事。遊戲同步收錄語音、插圖及逾300首經典音樂，忠粉必玩！

魂系全新作

《Elden Ring》是一款黑暗風格的奇幻ARPG遊戲，由《Dark Soul》開發商FromSoftware打造。遊戲版圖較以往魂系列更宏大，外觀、武器、裝備與魔法均可自由配搭，並提供多人連線模式，當然虐爆玩家的Boss戰絕對唔少得，準備好掟爛手掣啦！

超逼真鬼域

《GhostWire: Tokyo》由知名製作人三上真司開發，故事發生在因為超自然事件而令99%人口失蹤的東京都，與此同時大量日本民間故事的鬼怪席捲此地，玩家需運用超能力解開謎團及拯救城市。遊戲善用PS5的3D空間音效功能和光線追蹤技術，帶領玩家進入逼真鬼域。

殿堂級回歸

《Gran Turismo》系列自1997年以來均是汽車模擬遊戲的殿堂級作品，時䙐25年第7集將於3月4日上市。新作收錄不同時代逾420輛經典車款與90多條賽道，並回應玩家要求，重新加入巡遊模式及GT修車廠，加上更多觀景寫真地點，車迷不容錯過！