新冠肺炎入侵《愛．回家》　羅樂林初步確診

將軍澳電視廣播城爆疫，台前幕後多位員工先後確診，而無綫為了員工的安全及健康，已將所有劇集包括《愛．回家之開心速遞》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》、《破毒強人》等全部停工，直至下周一。

據知，《愛．回家》的「大龍生」羅樂林都初步確診，他剛剛接受東網訪問時，坦言今朝開工前做快速檢測，豈初以為沒有事，但他給監製看檢測棒時，監製指還有一條暗線顯示，指他都是初步的確診。羅樂林坦言：「我依家都留喺屋企抖，（冇冇病徵？）冇乜，係有少少流鼻水，好精神，屋企都有啲退燒止痛藥，自己食咗都舒服啲。」

「大小姐」林淑敏對於劇中的爸爸羅樂林初步確診，她回覆東網表示看到報道知道對方精神，她就放心了，暫時不會打擾對方休息，問到會否怕感染及防疫措施方面，她說：「我每日都有做快速測試，而且劇組都有要求我哋做咗測試先可以入廠。」至於陳浚霆接受訪問，講到《愛回家》羅樂林「中招」，他說：「自己做咗快速檢測係陰性，亦都去咗政府度做檢測等緊結果，個廠就做緊深層清潔，所以都冇乜擔心。（愛回家夠存貨播？）我哋不嬲多存貨嘅，觀眾可以放心。（知道嘉洛中招所以送藥？）因為買多咗幾份，所以畀佢守門口啫。」

蘇韻姿則說：「都收到公司通知，估唔到第5波對香港影響得咁嚴重，大家都要小心啲，留喺屋企唔好出街，我哋平時拍攝都會做完檢測先開工，積極咁去預防病毒；依家希望中咗嘅同事早日康復，我哋亦都可以盡快回復拍攝，希望好快冇事。」