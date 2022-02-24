【營事檔案】氣炸芝士火雞胸片夾饅頭　少油少脂

純饅頭給人的感覺是淡而無味，必需要夾一些醃菜、梅菜扣肉等比較濃味的餸菜才較為美味。而炸饅頭就是大大改良了蒸純饅頭的缺點，油炸後香脆的外皮加上甜甜的煉奶，立刻變成一道美味的飯後甜品。今次就改用了氣炸的形式，減少了油分但仍然擁有脆脆的外皮。

火雞胸肉代替火腿

火雞是低熱量而脂肪比較少的肉類，而且含微量營養素如維他命B、鋅、鎂、鉀等。今次選用比較易買的即食火雞片，十分方便用於製作沙律或三文治；加上火雞片多選用雞胸的位置，屬低脂的部位，經調味加工後，有味道得來口感又不會太粗糙。相比起火腿，雖然兩者都是加工食品，但在脂肪方面，火雞胸片始終會更低脂。

饅頭可以提供能量

饅頭是由麵粉、水及酵母混合後發酵後蒸製而成，與各種中式包點例如菜肉包、叉燒包、奶黃包等算是比較低脂的選擇，因為沒有餡料，因此所含的脂肪量就會比較少。而饅頭的主要成分是碳水化合物，建議碳水化合物應佔人體每日能量的55%-75% 。碳水化合物被人體吸收後可為我們提供能量，以應付日常活動例如跑步、工作等。

【氣炸芝士火雞胸片夾饅頭】

材料：

饅頭 1個

火雞胸片 2片

雜豆 2湯匙

低脂芝士片 2片

調味料：

鹽 適量

胡椒 適量

做法：

1.饅頭切格、火雞胸片切丁，備用。

2.在饅頭縫內加入1片芝士、雜豆及火雞胸片。

3.饅頭面上鋪上另1片芝士。

4.以氣炸鍋180度焗5分鐘直至金黃即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。