Jeremy單飛歌勁血腥　搵靚女廖子妤抹血

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）前日（22日）單飛推出新歌《半》，喺2月22日以個人歌手身份「出道」嘅佢表示心情緊張，話自己瞓覺成日紮醒，仲搞笑咁話：「話晒依家做訪問，冇其他11個拍檔幫手講嘢，發覺自己原來好孤單。（鍾意團隊成員身份多啲？）係，想同佢哋一齊，好似之前我拍MV，見到啲dancers三五成群，但依家我只可以坐埋一邊。」

推出單飛新歌前，Jeremy被指「失蹤」多時，佢解釋：「其實中途我都做咗好多其他嘢，包括綜藝節目及廣告等，只係未出街啫，好多嘢唔講得住，唔想破壞驚喜嘛！」而今次佢嘅新歌講述人類有唔同面向，好多時候都處於好與壞之間。而佢就表示好感恩25年人生中，遇到嘅都係天使，尤其係照顧自己嘅外公，Jeremy笑說：「喺冇乜人管束嘅環境下成長，我都冇學壞，係自豪㗎。（激到外公最嬲嗰次呢？）細個冇乜零用錢，我喺外公床底搵到幾蚊去買嘢食，但佢都唔會點鬧我，只係想我健康成長。」

談到他曾於節目內自爆「經理人花姐唔鍾意我」，Jeremy坦言早已冰息前嫌，原來早喺去年MIRROR演唱會，花姐已向佢明言「你可以單飛出道」，大派定心丸俾佢！而《半》MV拍攝當日，花姐更親自現身，為佢打氣及打點。至於MV搵嚟廖子妤做女主角，前後花咗約10小時拍攝，Jeremy笑說：「佢係我好欣賞嘅演員，希望他朝有機會可以再度合作。我個MV有啲血腥元素，嗰日我去到現場，見到佢喺度認真『抹血』，真係好投入。（你都想好似佢咁進軍影壇？）任何新嘅嘗試，包括舞台劇及電影都希望試吓。」Jeremy又直言初步已有第二首單曲嘅構思同概念，希望走「誘惑路線」，問到係咪打算騷肌，他就搞笑咁話﹕「唔知㗎，唔講咁多住。」

髮型﹕Man Chan@Chic Private I Salon

化妝﹕Rainbow Chung@Annie G. Chan Makeup Centre