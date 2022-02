近來人氣大熱的紀錄片《Tinder詐騙王》(The Tinder Swindler)成為目前影片平台最受歡迎與關注的作品之一,平台將耳熟能詳的交友詐騙案件搬上螢幕。講述假扮以色列鑽石王老五的Simon Leviev(原名:Shimon Hayut)以家財萬貫的假象,於交友軟件Tinder上騙取多位女子的積蓄,以詐騙獲得的金額竟高達$8,400萬港元。

其實有不少的犯罪影劇都以真人真事的詐騙案件改編而成,而里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)曾主演過兩套經典電影《捉智雙雄》(Catch Me If You Can)與《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)也是由真實詐騙案件改編,不如今次與大家細數有那些由真實事件的詐騙電影!