本日日本：全新掃地機械人　寵物便便冇有怕

如果你的家居面積較大，懂得自動行走同時掃地的掃地機械人（ロボット掃除機）可說是打掃好幫手，不過有養寵物的話就另計，事關網上可搵到很多因掃地機械人不小心「碌過」寵物便便再行勻全屋的短片！針對以上情況，日本iRobot公司最近推出的Roomba j7+可算係飼養貓狗人士的新希望！新出品配備的攝錄鏡頭比之前的型號更廣，連地板也可以望到，能執行迴避地板障礙物的「PrecisionVision Navigation」功能，萬一j7打掃時吸入了寵物的便便，廠方更會提供一次免費換機的「寵物主人安心保證」，可見對新出品的閃避功能勁有信心。

另外，之前的型號當面對電線等過多而不能通過的範圍時，需要用家預先作手動的指定，而Roomba j7發現障礙物時，會向用家發出提問，並根據答案來設定清潔範圍。與此同時，由於房屋的平面布局已儲存在機內記憶，就算移動家具也不用重新設定相關地圖，大大提升使用上的方便。

此出品對應最新版本的軟件平台iRobot Genius，將得到的數據收集到雲端並進行學習的機能進一步強化，會趁沒人在家時的時段等進行學習，當有人時會提出清潔時間表，可謂相當醒目。售價方面，連垃圾收集機Clean Base的Roomba j7+售129,800日圓（約HK$8,826），而Roomba j7單機售99,800日圓（約HK$6,786）。大家有冇興趣入貨？