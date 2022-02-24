聲夢JUNIOR︱參賽者各具才能　接鍾柔美棒做跳唱新星

無綫全新歌唱比賽節目《聲夢JUNIOR》將於周日（27日）首播，全部參賽者只有11至15歲。經過大型遴選後，製作組先選出28位參與集訓，再篩選出18位晉級，其中年紀最小的入圍參賽者只有11歲。節目組根據各人所長分成三組，分別為Vocal Group、Dance Group及Band Group，並進行連番挑戰及對戰，而成績最好的4強將能獲得《聲夢傳奇2》的參賽資格。

大會請來星級顧問團隊，包括歌唱顧問及指導Christine Samson、舞蹈顧問及指導Sunny Wong，及樂隊顧問及指導Supper Moment分別為三組進行特訓。首屆《聲夢》學員文凱婷、冼靖峰、黃奕斌、林君蓮、蔡愷穎及何晉樂會擔任助教，菊梓喬、譚嘉儀、連詩雅分別擔任訓導主任兼形象指導、康樂主任及紓壓大使，而黃翊、吳若希、糖妹、關心妍、胡鴻鈞、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及張馳豪等亦會先後以嘉賓身份亮相。節目總監督由音樂人Eric Kwok擔任，他大讚參賽者潛能無限：「呢班細路嘅Talent比我想像中勁好多，我對娛樂圈未來發展好有信心。」

雖然節目尚未開播，有兩名參賽者已率先跑出成為大熱門，分別是14歲的劉芷君（Aster Lau）以及14歲的莊殷玥（Vici），有網民於聲夢粉絲群組分享2人早前的公開表演片段，其中9歲已為香港藝術體操港隊運動員的Aster，其《特務J》跳唱片段獲得好評，被指有潛力接師姐Yumi棒：「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」、「好吸睛！」Vici則憑獻唱英文歌《Always Remember Us This Way》獲得關注度，網民認為雖仍有進步空間，但對於Vici年紀少少能有如此唱功嘖嘖稱奇，並指其獨特魅力在於擁有憂鬱眼神。