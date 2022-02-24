Anton舊愛借愛犬Page發功　暗指有人出手「爭取」幸福

歌手林欣彤（Mag）被指搶人男友，跟樂隊ONE PROMISE成員Anton暗撻，Anton則被指劈腿，狠撇拍拖7年的舊愛Christy，Christy之前曾在社交網借歌曲《殘忍》作出控訴，默認被拋離，以「偽人」疑寸爆Anton及Mag，而二人的圈中好友也睇唔過眼，大爆Mag明知Anton有女友，依然主動黐埋去，Mag盛傳將露底褲邊及股罅相傳畀Anton作色誘。

事件沉靜幾日，Christy昨晚（23日）疑借昔日跟Anton為愛犬Captain成立的專屬網頁，數臭Anton，先指網頁是由4人做Admin，以往有定期上載最新片段，但最近方式有改變：「媽媽會不定期upload我最新嘅相或片畀大家睇，絕對係最新最真實嘅我，唔係舊相嚟㗎！因為媽媽唔會用舊相扮新相，更加唔會拎人哋影嘅相扮自己影。」

接住再爆一件突發事：「先一晚突然網頁被人惡意破壞同刪改密碼，搞到入唔到去，仲有Post被人Delete咗！嗰刻真係好驚，好驚以後都再冇機會同鍾意我嘅大家溝通。」幸好最終救得番網頁，又稱密碼都只係得兩個人知，作惡死呼之欲出：「……曾經媽媽為咗一個人放低原本嘅生活，全心全意去幫人打理人哋嘅生活同工作大小事情，依家媽媽諗番都唔開心，因為覺得自己好蠢。不過依家媽媽自由啦，以後全心全意只係愛我Captain一個……曾經亦有某位好鍾意『怎麼可以吃兔兔』嘅偽人話過好羨慕人哋同媽媽可以相愛咁多年，可能就係因為太羨慕，羨慕到要出手『爭取』幸福。不過媽媽依家唔要啦，送咗畀你，因為媽媽唔識『怎麼可以吃兔兔』，自愛女人最好命！我呢隻『開心單親狗』絕對『單親不孤單』！#領養不棄養」文中Captain為媽媽Christy發聲，擺明意有所指，再次親證戀情遭「第三者」介入而被分手。