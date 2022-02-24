前港姐冠軍張名雅照顧確診兒子　自己中埋招

前港姐冠軍張名雅（Carat）日前在社交網表示，大仔Mario和3歲細仔Milo一同確診新冠肺炎，當時表示自己仍未中招。但她昨日（23日）於社交網上載睡衣素顏照，透露自己照顧兒子期間不慎染疫，目前全家已居家隔離超過一星期。她又表示兩個仔已經退燒，自己仍在康復中。

她寫道：「自從上星期發現Mario開始唔舒服後，當時都未知佢中咗新冠肺炎，以防萬一我哋立刻開始留在家裏。我哋超過一星期沒有出過屋了。雖然每天困在家中照顧兩個小朋友真的挺累的。然後發現自己照顧仔期間都被傳染了。不過，真的非常感恩大家都平安。我們都在康復的路上。兩個仔第二日一退燒就生猛曬，通屋跑。我們一家會跟足指引然後確保重複檢測到陰性結果才會踏出屋門口，做好自己嘅責任，愛護香港。」

她又感謝親友連日給她們一家送上的物資：「呢幾日來多謝大家嘅關心同問候。多謝親友連日來送物品，新鮮餸菜，肉類，麵包蛋糕等等物資到屋企門前。我每次開門拿嘢入屋都確保佢哋已經離開先敢開門，同埋多謝屋苑嘅幫助同配合，幫手送達物件到屋企門前等等。最近外面愈來愈多個案，大家都要加倍小心，染病嘅朋友要加油快啲好番！一切會好起來的！超過一個星期冇化過妝、超過一星期冇出屋，超過一星期每日都係着睡衣。」