曾話過對投資冇興趣　柳俊烈賣樓賺逾2千萬遭網民攻擊

韓劇《請回答1988》的男星柳俊烈今日（24日）被爆於最近以150億韓圜（約9,700萬港元）賣出位於首爾江南區的大廈，勁賺約40億韓圜（約2,600萬港元）的差價。

據韓媒報道，他於2020年以法人名義用58億韓圜（約3,800萬港元）賣下江南區驛三洞的地皮，其中52億韓圜（約3,400萬港元）是向銀行貸款，即是當中有90%都是貸款，他其後花了約17億韓圜（約1,100萬港元）在該處興建高7層及有2層地庫的大樓，於去年11月建成，今年1月以150億韓圜（約9,700萬港元）將大廈賣出，在扣除稅項之後，估計他賺了約40億韓圜（約2,600萬港元）的差額。

韓媒指柳俊烈是於2018年3月設立法人公司，法人代表是其母親，所屬事務所指柳俊烈設立公司是為了管理個人收入，該公司曾企劃柳俊烈的個人相片展等活動，又指柳俊烈在該址興建大廈是為了與友人做服裝生意，但眾人因為疫情而放棄計劃，所以決定出售建築物。

其後有網民質疑因為柳俊烈的藝人，才可向銀行借到9成貸款，亦有人翻炒他過往表示對投資沒有興趣的訪問，但卻炒樓賺錢，指他「講一套做一套」，不過有網民就認為一般人亦同樣會買樓投資，而投資並不是犯法行為，根本不存在問題：「羨慕的話就直接說羨慕吧」、「這是他個人的事，自己賺錢也得罪到別人嗎？」

另外，柳俊烈的女友、Girl's Day出身的惠利，最近與憑古裝劇《衣袖紅鑲邊》爆紅的男團2PM成員俊昊成為薄餅店的代言人，廣告照於近日曝光。