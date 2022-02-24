2千有找！安心手機都有強勁攝力？

疫苗通行證正式實行，進入屬主動查核處所的食肆，食客需掃描「安心出行」以出示「疫苗通行證」。為配合政府政策，不少人都有意平平哋買番部「安心手機」，但平嘢代表無好嘢？非也！皆因最近不少2千元左右手機都擁有強勁攝力，即睇！

像素破億

小米於今年1月中發表Redmi Note 11系列，最近手機終於在港開售。港版以Redmi Note 11及Redmi Note 11S做先頭部隊，前者內建5,000萬像素主鏡頭，後者更坐擁1億800萬像素主鏡頭，像素比不少旗艦手機仲要誇張！兩部機同時配備800萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭，加上1,300萬像素自拍鏡頭，基本上滿足晒所有拍攝需要。

屏幕統一為6.43吋FHD+ AMOLED，支援90Hz更新率及180Hz觸控採樣率，具有DCI-P3廣色域及1,000nits亮度，並配以對稱式雙喇叭，煲劇唔失禮。電池同為5,000mAh容積，支援33W Pro快充，1小時左右充滿100%。但留意呢兩部手機只對應4G網絡，網速一般。

自拍美顏

講影相規格呢部HONOR 50 Lite都唔弱，配備旗艦級f/1.9光圈的6,400萬像素後置主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素的景深鏡頭，其1,600萬像素自拍鏡頭更具有智能美顏功能。其6.67吋FHD LCD IPS屏幕，屏佔比達到94.4%，內置4,300mAh電池支援66W超快充。處理器則為中級Snapdragon 662，用到LTE 5G網絡，美中不足是容量只有128GB。

夜拍防震

Nokia G50具有AI智能3鏡頭，分別是4,800萬像素主攝、500萬像素超廣角及200萬像素長焦距。透過個人化水印功能，用戶可為相片加入文字或標誌。影片穩定技術則有助抵銷抖動，加上超級夜間自拍模式，低光Selfie也一清二楚。其他硬件包括6.82吋HD+屏幕、Snapdragon 480八核心5G處理器及5,000mAh電池等。此機最近不少店舖都做緊減價，具一定吸引力。