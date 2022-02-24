Mercedes-Maybach S 680 4MATIC　旗艦中的旗艦

Maybach S680 4MATIC堪稱Mercedes-Benz旗艦中的旗艦，車價約$410萬港元起，並提供雙色車身供選配。（互聯網）

堪稱Mercedes-Benz旗艦中的旗艦Maybach S680 4MATIC最近正式售價公開，由$4,098,000起，並即日起接受預訂。

全新Maybach S680 4MATIC 的軸距來到3,396mm水平，較長陣版S-Class還要長180mm，後排乘坐空間再變大變寬敞。而且像DIGITAL LIGHT數碼頭燈、Head-up Display投射式儀錶板、Active Multicontour Seat Package主動式多重氣壓調節座椅套裝、後排 Executive Seats 及 Chauffeur Package等配置，在Maybach S680 4MATIC身上皆屬標準設備，毋須額外加配。

動力規格方面，全新Maybach S680 4MATIC首次將4MATIC四輪驅動技術與享負盛名的 V12 引擎(編號 M279)相結合，最大馬力612 hp，900Nm的峰值扭力低至2,000 rpm起產生。前及後軸扭力分布分別為前31%、後69%。