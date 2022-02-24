「配角天花板」郭政鴻爆Seed喪鬧熊黛林

集合張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、郭政鴻、熊黛林等多位紅星演出的劇集《家族榮耀》劇情高潮迭起，近兩集成為不少網民話題，今晚（24日）高潮之一是李彩華飽受小產傷痛困擾，兩度崩潰爆喊飆戲，至於楊茜堯的角色開始滲奸味。

楊茜堯、李彩華及熊黛林三位妯娌間的角力成為劇集焦點，三兄弟郭政鴻、黃浩然及羅子溢似乎被比下去，但昨晚飾演廿四孝老公的郭政鴻終於發威扳回一城。劇情講到熊黛林喪父後瘋瘋癲癲，更情緒大爆發惹怒大女，夾心人郭政鴻連環爆Seed謂：「夠喇，你可唔可以畀我抖吓？」、「老婆，你唔好再發神經喇，你再係咁落去我同兩個女都會好痛苦架」、「你唔好再諗埋一邊喇」。雖然全程扯火，但郭政鴻眼神全是無奈及關愛，獲網民大讚演技好：「郭啲戲不嬲唔錯，佢《西遊記》做通臂猿猴，真心唔輸張衞健。」

郭政鴻資歷豐富，單是在無綫演出的作品已超過100部，他曾在《西遊記（貳）》飾演「通臂猿猴」，當時已獲得一定程度好評及關注，去年他在網絡重現相關角色，在內地引起不少回響，除大讚他很帥外，更留言指他是：「配角天花板。」