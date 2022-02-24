陳健安確診十日有好轉：努力漱口洗鼻含蒜片

組合C AllStar成員陳健安（On仔）因為幫MIRROR成員AK及Alton合唱新歌MV演出，成為「MV群組」首個宣布確診嘅藝人，每日進行檢測的他來到第10日，終於測到好消息，他在社交網留言：「今朝起身完全無喉嚨痛喇，少少咳少少痰少少攰。但噚晚食嘢突然少咗味覺，得返溫度同質感。」他進行快速測試冇確診，他指醫師話唔可以掉以輕心，因為呢隻病毒好蠱惑，他寫道：「嚟緊幾日繼續努力漱口洗鼻含蒜片，食得清淡。」他仲想問有冇專人知：係咪有得check抗體水平？夠抗體係咪唔使打針？好多網民表示他可以去有關方面攞資訊。

另外，日前DJ麻利自爆確診，當時大家以為她因為商台爆疫而中招，但本報收到消息，麻利確診可能是與「MV群組」有關，據知她與AK是老友，當日她曾到拍攝現場探班，而有份客串的樂隊Nowhere Boys（NB），雖然5子檢測並冇確診，但NB主音Van（陳維諾）的KOL太太Wendy有去探班同樣確診。

商台就麻利確診疑應屬於「MV群組」，表示沒有回應，而Van則坦承太太確診：「多謝各位關心，太太有去過MV現場，她2月14日到醫院檢測，結果確診，已按衞生署指示作出家居隔離。」他指太太隔離在睡房有獨立洗手間，而他在客房生活及使用家中另一個洗手間，他們每天都有做檢測，他都冇事，而他太太則在康復中。至於他和隊友早於14及15號連續到認可檢測中心來測，亦全部冇確診。