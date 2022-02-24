近年日本AV界盛產爆乳女優，你以為H奶同I奶已經好大，殊不知喺同一間AV大廠SI入面居然有兩位神級J奶妹，今年24歲嘅汐世，就係其中一位。

比拉拉更養眼

上文提到AV廠S1有兩位J奶女神，其中一位係曾經以宇都宮紫苑同Rion作為藝名嘅安齋拉拉，由於佢大波得嚟，個樣又生得靚，所以作品銷情一直理想，之不過拉拉曾經多次玩失蹤，搞到S1老闆好頭痕，因而令汐世獲得上位嘅機會。講真，喺2020年以「有栖花緋」呢個藝名殺入AV界嘅汐世，對車頭燈拍得住拉拉對J奶，而且肌膚更白更鮮嫩，加上胴體愈嚟愈弗，似乎比起唔願收身嘅拉拉更為養眼。

不滿足於現狀

觀眾眼睛係雪亮嘅，被SI形容為「容顏美形、胸部美形」嘅汐世，出道以來，作品都好賣得，仲喺「FLASH讀者評選2020現役性感女星BEST 100」呢個排名榜獲得讀者票選第20名、巨乳系第7名！事實上，汐世嘅AV演出相當悅目，同男優肉搏時勁肉緊，好識得運用對J奶夾到對手投降！不過，阿妹覺得自己未夠好，所以喺上年12月改名汐世，寓意喺新一年重新出發，希望自己嘅表現更上一層樓。難得汐世咁有熱誠，大家記得多多支持呀！