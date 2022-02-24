求愛忌猶疑　好嘢要快食！

追女仔最緊要膽大心細面皮厚，咪以為自己唔夠靚仔就疊埋心水食豬扒，好多時只要你出手出得及時，隨時可以贏得索女嘅芳心。總言之，遇到索女一定要快啲追，同樣道理，見到啱心水嘅美國四仔就要快啲睇，千祈咪猶疑！

近水樓台

近水樓台先得月，如果靚女喺身邊出現，特別容易得米，只要睇埋呢套由Babes推出嘅《Sexual Fantasies #8》，你就會明白箇中道理。影片由Alexis Fawx、Adria Rae、Stefany Kyler等多位巨乳脫星演出，單係睇到佢哋嘅乳量，已經令人流晒口水，加埋迷人嘅樣貌，叫人點可能唔追呢？故事講述佢哋係職場女性，當中有人為宣洩工作壓力，諗住向單身上司訴苦，卻意外撻着；有人喺婚前發現未婚夫另有新歡，心灰意冷之下同青梅竹馬嘅好友搭上……每段劇情都勁灑鹽花，絕對可以滿足男士嘅性幻想。

失而復得

有啲男士總係覺得追女仔好難，尤其索女更加難，但只要換個角度嚟諗，索女都有感情需要，你唔出手，機會只會留畀其他主動嘅男士！唔信？就要睇下呢套由Pure Passion製作嘅《Lust Unleashed》，事關當中嘅愛情故事，正係因為男方當初唔主動追求，結果恨錯難返。影片由Hazel Moore、Skylar Vox、Angel Youngs等多位青春脫星演出，故事講述片中一班男主角都有個青梅竹馬嘅靚女知己，但因為唔敢表白，令對方變咗人哋嘅女友，好彩呢幾段感情冇幾耐就結束，令呢班男主角有機會出手，更發現原來對方早就對自己有意思，於是一拍即合，齊齊迎嚟Happy Ending！

久旱逢春

青春少艾好身材，加上小鳥依人嘅個性，相信唔少男人都想將呢啲索女攬上身，好好展現自己嘅男子氣慨。只可惜現實世界未必咁易遇上合適對象可以出手，惟有睇住呢套由Naughty America推出嘅四仔《My Daughter's Hot Friend #11》，滿足吓性幻想。影片由Vina Sky、Katie Kush、Kenzie Madison等脫星演出，話說佢哋突然喺男主角屋企出現，令對方一顆沉寂多年嘅心，再次蠢蠢欲動，結果喺呢班索女主動挑逗吓，防線終告失守，自此沉醉喺肉慾歡愉之中。講真呢套作品嘅床戰場面勁香艷，加上鏡頭拍攝得有美感，令觀賞性大大提高。