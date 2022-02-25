【是日通勝】

農曆正月廿五

壬寅年 壬寅月 己酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祈福、入宅、動土

忌：嫁娶、作灶、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、22、29、37

幸運顏色：灰色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：精神狀況差，做事欠積極，宜早點回家休息。

金牛座：越俎代疱是大忌，今天不宜插手別人的業務。

雙子座：工作能力強，還能洞悉潛在問題，早作準備。

巨蟹座：沒心情應酬，一個人留家聽歌、睇戲更自在。

獅子座：花錢享樂要有節制，否則會為自己製造麻煩。

處女座：適合與熟人夾份投資，會有令人驚喜的結果。

天秤座：做事得心應手，宜趁機為事業定下長遠目標。

天蠍座：工作時間表排得密密麻麻，卻愈忙愈醒神。

人馬座：諸事不順，心情受影響，投資勿輕舉妄動。

山羊座：負能量愈積愈多，勢成擺脫困境的絆腳石。

水瓶座：財運低迷，勿沾手高風險投資，提防受騙。

雙魚座：能者多勞，公務繁忙是正常，不要太介懷。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）鼠 健康差

鼠：健康欠佳，食欲不振，謹記病向淺中醫。

牛：獲貴人支持，有機會在職場上脫穎而出。

虎：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

兔：是日沖煞，運勢不過不失，凡事要小心。

龍：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

蛇：運勢一般，有破財風險，切忌草率行事。

馬：身心俱疲，昏昏欲睡，今日要好好休息。

羊：工作忙碌，易失去耐性，小心自亂陣腳。

猴：財運不錯，有利做生意，易獲客戶支持。

雞：做好該做的事，不必太在乎別人的看法。

狗：能者多勞，壓力也隨之增加，容易失眠。

豬：機會稍縱即逝，做事忌猶豫，免得後悔。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

尊重每個人想法

過去十年，常歡替不少新人擇吉日結婚，發現很多人不會辦傳統婚宴，而是先去註冊，有時間才跟至親及朋友吃頓午餐，一起分享結婚的喜悅。

這結婚方式於近幾年開始成為主流，往後更是大勢所趨，說實話，結婚是兩口子的事，主導權當然在自己手上！想怎樣做就怎樣做，跟生日一樣，我想怎樣慶祝就怎樣慶祝，誰可以來干涉呢？

反觀舊式的結婚擺酒習俗，好像已經不合時宜，例如「鬧新房」，君不見很多關於「鬧新房」的新聞都搞得弄巧成拙，樂極生悲，甚至搞出人命，一群人過分捉弄一對新人，這樣不算是祝福吧！

另外，在婚宴酒席上，少不了「灌酒」的場面，令大家以為喜慶場合一定要被灌得醉醉才是高興，但見人醉得不省人事是好事嗎？應該少酌怡情，人命至上吧！

反觀西方的婚禮成世界主導不是沒有道理，在莊嚴的教堂內，柔和的音樂，大家都安安靜靜，整整齊齊的為一對新人送上祝福，之後大家在花園內吃點心用茶，氣氛和諧，幸福滿滿。但最後還是那句，大家都要尊重每個人的想法，有人喜歡寧靜，有人喜歡嘈吵，鹹魚青菜，各有所愛吧！