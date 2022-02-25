無綫「疫火」猛燒！周嘉洛羅樂林輪流中招

電視城爆疫，多個劇組已有幕後工作人員確診，前晚開始更先後有藝人周嘉洛、林正峰及羅樂林初步確診，無綫速下指令，所有劇集拍攝煞停5天。城內藝人共用化妝間、服裝間，拍攝、化妝時均不能戴口罩，人人自危，速速作檢測保平安。

香港新冠肺炎確診人數激增，而將軍澳電視廣播城亦出現「爆疫」情況，繼多位幕後劇組人員確診後，前晚（23日）開始藝人周嘉洛、林正峰及羅樂林先後初步確診，由於牽連多個劇廠，無綫急急「清廠」收工並進行大消毒。全城藝人有得震冇得瞓，急急漏夜做自我快速檢測。無綫今次反應很快，由昨日開始一連5天取消所有劇集拍攝，停工至下周一。

周嘉洛現正為無綫新劇《回歸》、《曙光》拍攝，而他同時間都有為《愛．回家之開心速遞》開工，周旋多個錄影廠及與其他藝人共用同一化妝間，化妝時亦難免要除口罩。前晚雖然他出現病徵，但為免影響劇組進度仍有開工，而與他同劇的吳偉豪於社交平台限時動態晒出周嘉洛於化妝間化妝時病到頭耷耷的相片，又晒出「風少」陳浚霆為他們準備的藥水及連花清瘟膠囊。而邵氏藝人Ronny（黎澤恩）前晚得知周嘉洛中招後，於社交網爆料指同劇有藝員確診，更爆出對方本身已有病徵，自己有跟對方交流，因此急急做檢測。不過當記者向他查詢時，他即封口，事後更速刪Post。據知與他們同劇的藝人林正峰亦初步確診，而林正峰受訪時避談，只說：「謝謝關心！」

陳煒郭晉安避過一「疫」

消息很快傳到整個劇組，《回》劇演員可謂首當其衝，陳煒、馬貫東、郭晉安等都即做檢測保安心，陳煒於社交平台Po出檢測結果，顯示為沒有確診，更留言「膽戰心驚的一天」。她受訪時表示會再去做核酸檢測：「暫時Touch wood冇確診，都希望會冇事喇！」至於劇中飾演周嘉洛父親的郭晉安受訪時說：「一個星期前同嘉洛拍過戲，因為屋企有小朋友，我哋嘅職業又要除口罩開工，所以每日都有做檢測，萬一發現有菌都嚟得切隔離，希望嘉洛冇事啦！」而馬貫東亦做足兩次快速檢測，均顯示未有確診。

至於《愛．回家》的「大龍生」羅樂林昨日（24日）呈初步確診，他受訪時坦言朝早開工前做快速檢測，起初以為沒有事，但給監製看檢測棒時，對方指還有一條暗線顯示，指他同屬初步確診。他說：「我依家都留喺屋企抖。（有冇病徵？）冇乜，係有少少流鼻水，好精神，屋企都有啲退燒止痛藥，食咗舒服啲。」而送藥給周嘉洛的陳浚霆說：「我都做咗快速檢測係陰性。（知嘉洛中招所以送藥？）買多咗幾份，畀佢看門口啫。（《愛．回家》夠存貨播？）我哋不嬲多存貨嘅，觀眾可以放心。」身為周嘉洛「媽咪」的滕麗名昨日於社交平台亦晒出自拍相，指一班《愛》劇台前幕後工作人員於疫情高峰期，依然無怨無悔日夜工作，為的不是搵錢，而是使命感，更謂：「懂得欣賞我們全體員工的努力我們的堅持。」