疫情衝擊︱黃婉曼烘焙餐廳結業：捱唔到了

「前天氣女郎」黃婉曼（Icy）在將軍澳經營了3年多的麵包烘焙餐廳，經歷了兩年多疫情衝擊，生意下跌仍然在捱，卻難敵加租的壓力，終於宣布結業。Icy回覆東網：「捱唔到了，今個月租約到期會結束，會做到28日。」自從2020疫情爆發以來，餐廳在疫境下掙扎求生，試過全日無開、4人一枱、2人一枱的日子，她表示其實疫情以來除了周末外，平日已冇做晚市，但近日防疫措施一再收緊至禁夜市堂食，她再試圖改動餐單降至街坊價，及讓員工提早收工回家，上下積極面對疫情和政府措施的變化。不過隨着第五波疫情轉趨嚴重，接着收到加租噩耗，雙重壓力難於負荷，她說：「本來想結業之前邀請啲朋友來開個Party都唔得，因為疫情問題，呢兩個星期都陸陸續續要停業，不斷做緊全面消毒清潔。」

Icy沒有正面透露餐廳結業虧蝕多少，只表示能堅持做到租約期滿已難得，感謝街坊的支持，雖然結束心血大感可惜，但她透露會繼續轉為網上經營，之前在中秋和新年都有在網上推出產品，「因為有好多朋友覺得好可惜，食唔到我哋嘅麵包，我都好想有機會再做畀佢哋。而且疫情嚴重，小朋友將提早放暑假，自己都需要多啲時間留喺屋企陪住小朋友。」