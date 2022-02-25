【自己個頭自己整】「髮」器在手冇煩惱

社交距離措施又又又再再再延長，今次直接停開至4月20日，趕不上髮型屋尾班車的你，是否正為三千煩惱絲苦惱？如果沒有心靈手巧的技術，不如借助一下簡易操作的「髮」器，幫自己Set返個靚頭啦！

【韓妹劉海好幫手】

有齊劉海、空氣劉海等額前劉海的人都應該有此苦惱，那就是經常需要修剪，因為頭髮轉眼間就長到刺眼，阻礙視線。想自己修剪但無咩信心？不如試下韓國平價家品店Daiso的剪劉海神器，以2in1的設計，一次有齊梳同髮兜，碎髮不會剪到周圍都係，而且帶有長把手，更好固定。

用法亦非常簡單，只要把劉海固定在神器的梳子上，調整好想要的長度，拿出剪刀，順着梳子來剪即可，剪的時候記得拿好把手，不要左動右動就可以了。

【美劇同款捲髮器】

不知大家有沒有煲美劇《漫才梅索太太》呢？劇中女主所用的捲髮造型卷在網上出配了同款，簡單捲一捲，就可以出現漂亮的弧度，操作比電髮棒易操作之餘，亦不易損傷髮質，一次性方便轉換造型。

使用方法是在頭髮半乾時，把頭髮分成一束束，打開捲髮卷，向內捲至想要的長度，全頭捲完後，再以風筒吹乾即可。

【網紅力推易操作】

如果覺得要將頭髮一個個去捲然後又要吹實在太麻煩的話，這款受不少網紅推介的超簡易捲髮器就絕對適合你，超新手都不成問題。這款神器是一個U形的海綿棒，使用前先把頭髮稍為噴濕，用髮夾把海綿棒固定在頭頂，再把頭髮分成兩束，不停在上面捲捲捲，最後用橡根固定，一覺醒來解開即可，快速又不用技術含量，正！