金鐘獎宣布5大改革　分開兩日搞外加8獎項

台灣電視金鐘獎昨日（24日）宣布今年將有5個重大改革，其中會參考美國《艾美獎》，將綜藝、戲劇分開，因此金鐘獎會連續2日舉辦頒獎典禮。每年金曲獎長度是4小時23分鐘，頒發29個獎項；金馬獎4小時33分鐘，頒發25個獎項；金鐘獎則是4小時46分鐘，頒發40個獎項。變革後，金鐘獎將在周五、六舉辦，綜藝類頒21個獎項，戲劇類頒27個獎項，總預算將增加1,000多萬台幣（下同，約278萬港幣），若加上廣播金鐘獎，總預算達4,000多萬元（約1,113萬港幣）。

戲劇類增設「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」等4個獎項，另設置「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」，增加觀眾互動。「兒童少年節目獎」將細分為「兒童節目獎」及「少年節目獎」，「特別獎」得主將頒予獎金10萬元（約2.78萬港幣）。

名主持黃子佼說：「以前綜藝類和戲劇類都要看，現在分開，功課可以少做一半，同時也增加就業機會，因為辦2個典禮，需要更多的幕後人員和工讀生，大家都有工作可以接。」徐熙娣（小S）則說：「新的方法不錯啊，試試看吶。」陶晶瑩亦表示支持：「每個細節都需要被鼓勵。」