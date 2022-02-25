何雁詩爆老公中文差　唔識讀「預防」以為係讀「乳房」

歌手何雁詩（Stephanie）佗緊BB，她老公鄭俊弘（Fred）喺加拿大溫哥華出世同長大，相信Fred的英文比中文好，因為Stephanie在社交平台的限時動態分享了一則老公的笑話，她標籤Fred問：「老婆，呢兩個字：『預防』係讀『預防』定係『乳房』呀？」她留言：「大佬唔好咁黐線啦！」睇嚟番書仔Fred真係要好好學吓中文先得啦！

雖然Stephanie在美國出世，但她在香港讀書大，中文點都好過老公，原來她讀書都幾叻，她去年開始報咗一個Musicians Institute的網上音樂製作/創作嘅網上課程，她指入行咁耐好多音樂上知識都係在網上頻道學，或者問身邊嘅音樂人，上咗兩個semester，最近收到email話上個semester成績優秀係Dean’s List榜上有名，wow～對上一次係讀書上面有成績就係小六攞「全班前五名」，小學攞70分就喊，上到中學到大學都係隨緣啦～好成績就正呀，唔好就「oh～」她表示：「今次喺分數上面嘅肯定，我開心因為我覺得我搵到一啲自己好鍾意好有興趣讀嘅題材，我嘉許自己係因為我有花時間同埋努力。將來都希望小朋友搵到自己鍾意做嘅事情，付出多啲又有咩所謂。」真係抵讚。