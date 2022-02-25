眾星回應俄軍入侵烏克蘭　安祖蓮娜：請為人民祈禱

俄羅斯派軍入侵烏克蘭後，美國一眾名人紅星回應。其中向來關心政治的女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）昨日（24日）亦有於社交網站留言回應表示為烏克蘭人民祈禱。

她留言說：「就好像你們很多人一樣，我為正在烏克蘭的人祈禱。」而她表示專注與聯合國難民總署的同事做盡一切事情確保該地區流離失所者和難民的保護和基本人權。

而美國饒舌天后Cardi B亦在床上拍片討論目前局勢，她表示「希望世界領導人們停止自己的權力慾望，真正想想今次的危機受到影響的只有老百姓」並叫粉絲多看電視從而了解全球大事，不要一出事就於網上胡亂發消息。此外，天后雪兒（Cher）亦於社交網留言表示對局勢感憂心，並直接批評俄國領導人普京是暴君。

另方面，奧斯卡金像影帝辛潘（Sean Penn）日前冒死抵達烏克蘭拍攝俄國侵略烏克蘭的紀錄片。他昨日（24日）出席於首都基輔舉行的記者會聽政府講解最新的情況。而美國跳舞真人騷男星Maksim Chmerkovskiy是烏克蘭人，俄羅斯進行襲擊時他正身在家鄉製作跳舞真人騷比賽節目。他的妻子Peta Murgatroyd社交網留言要求Fans為他祈禱，希望他早日回家。他昨日亦有拍片報平安，片段中他身後有軍車經過，他表示這就是真實，並表示希望返美。