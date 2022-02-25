點石成金藝術家　打造夢幻聯名籃球

日前珠寶品牌TIFFANY & Co.與考古風藝術家Daniel Arsham為NBA全明星籃球賽打造了一個夢幻色限量版籃球，引起各界哄動。其實品牌與NBA早有淵源，自1977年起就已經為NBA總冠軍提供由純銀和24K金打造的Larry O'Brien冠軍獎盃。今屆籃球賽選在美國俄亥俄州第2大城市克里夫蘭（Cleveland）舉辦，這裏既是藝術家Daniel Arsham的家鄉，也是超出名的騎士隊主場，可謂意義非凡。説回這個通體Tiffany Blue的籃球，籃球不但飾有Wilson® Logo，更印上Arsham Studio標誌性的「A」字及代表騎士隊「C」徽章的浮雕圖案，非常值得收藏！

同場加映：未來考古風Pokémon

藝術家Daniel Arsham的作品就如建築藝術品，細節處可以看到侵蝕的元素，令人聯想到所有東西都可以土崩瓦解，這種缺陷讓人感到藝術也可以是不完美的。另類的設計讓Daniel Arsham頻頻與不同品牌合作，除了與Playstation合作打造的透明遊戲手柄，還有與Pokémon合作打造「時の波紋 (A Ripple in Time)」展覽項目與周邊產品。展覽在東京涉谷區展出像被侵蝕的Pokémon，破碎的設計呼應了未來考古風格，像是未來的人將Pokémon挖掘出土一樣，呈現出跨越時空限制的藝術美。