星級煮意︱陳煒大晒冷　教你炮製鮮味龍蝦粥

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》登場，今次由「女廚神」陳煒接棒，擁有豐富演戲經驗的她，其實廚藝也同樣厲害，曾主持過《煒哥的味道》、《教煮爭霸》等飲食節目，平日亦愛於家中宴客「露兩手」，有幸試過其手勢的賓客，也直豎拇指大讚Very Good！所以接着一連3集交由陳煒分享其拿手菜式。

陳煒介紹第一道菜式已經晒冷，教大家炮製龍蝦粥，她透露平日於屋企經常製作，貪其材料簡單，不用調味已鮮味十足。材料方面，當然是主角龍蝦，波士頓、西澳、南澳品種亦可，但重點是活生生的，否則選用雪藏龍蝦肉便缺少了鮮味，吸引度隨即大減。龍蝦處理方法也不複雜，先叫檔主為龍蝦放尿，回家後清洗蝦身過後，以鉸剪於蝦頭及蝦身位置略為剪開，接住於兩個位置中間扭開，繼而把整個蝦身抽出，之後把蝦身兩邊再剪開，再以匙羹把留在蝦殼的肉刮出，而蝦身內的蝦腸則需棄掉，餘下的蝦肉就切成一舊舊以作備用。

之後就開始準備粥底，先把洋葱切粒炒香，再放入蝦頭、蝦殼繼續炒，直至看見蝦殼內的蝦膏流出，便可加入雞湯，基於龍蝦本身已夠鮮味，所以不需要落調味，至滾起時繼續加入薑絲、芫荽段、已浸好的珍珠米及龍蝦肉，之後用慢火煲至變成粥狀就完成。陳煒笑指若果想賣相更加靚，仲可以於龍蝦粥加上配料，睇到呢度係咪好心急呢？入去睇教學片啦！

場地：Nutzen