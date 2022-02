「新白雪公主」Rachel Zegler怎樣成為「御用動畫公主」？

現年20歲的《西城故事》(West Side Story)美國女星Rachel Zegler成為明日之星,擁有哥倫比亞以及波蘭血統的她演首部電影已迅速上位,並即被迪士尼睇中在即將開拍的真人版動畫《雪姑七友》(Snow White and The Seven Dwafs)中擔正飾演「白雪公主」。其實他未入行之前已有豐富舞台劇經驗,由於唱得又演得,她早已是校內的音樂劇活躍份子。並曾在校內的多部改編動畫電影的音樂劇中飾演過「費安娜公主」及「小魚仙」。絕對是「御用公主」!

她擊敗3萬名對手被選中在《西》擔任女主角,由於該片的大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)對她情有獨鍾,所以甘願等待她完成校內的音樂劇演出才展開《西》片的綵排。認真大面!據知當初她被選中主演電影時,撞正她為學校演出《史力加》(Shrek)音樂劇。於是她「膽粗粗」向史匹堡提出要求:「我可否完成校內《史力加》音樂劇先?」史匹堡即回答:「《史力加》我有份監製,當然可以啦!」結果令她順利完成校內音樂劇,從此踏上光明之路!

不知道是否因為Rachel天生一副「動畫公主樣」,她除了校內演過《史力加》的費安娜公主之外,亦於校內演過迪士尼動畫角色「小魚仙」Ariel公主。不過迪士尼的真人電影版《小魚仙》(The Little Mermaid)就冇佢份,他們已選定新星Halle Bailey電影版中飾演該角。然而,即將開拍的真人電影《雪姑七友》就已選定Rachel飾演白雪公主(Snow White)一角。

查實今次已非迪士尼首次開拍《雪》真人版電影。之前先後找來女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)及「艾蜜莉」莉莉哥連斯(Lily Collins),分別於《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and The Huntsman)及《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》(Mirror Mirror)飾演白雪公主。