假日早午餐　大擦環球美食

港人對吃的追求永無止境，沒有晚市，可以將享受美食的時機留待朝早和下午，假日的早午餐讓大家可悠閒地品味，菜式方面，除了西餐還有不同國家風味選擇，再配一杯酒，暫時忘掉現實的煩惱。

小童免費

小朋友胃口不大，和他們去吃自助餐，既要畀錢但又吃得不多，不少父母都會覺得可惜。尖沙咀香港太子酒店餐廳SAVVY首次於星期六、日及公眾假期推出自助早午餐，會輪流供應龍蝦、大蜆、青口、小龍蝦、麵包蟹等冰鎮海鮮，另外有烤牛肉、印式烤雞等中西熱葷，每位客人會有位上的芝士焗扇貝或泰式辣椒膏炒蝦等菜式，甜品有火燄芝士蛋糕和不同的選擇。最開心是同行1位的11歲或以下的小童可享免費優惠，感覺夠抵。

秘魯慶典

神秘的秘魯一向是旅行勝地，當地的美食你又知幾多？中環日系秘魯菜的居酒屋Tokyolima現於周末及公眾假期推出新的Raymi Brunch餐單，Raymi代表派對、節日、慶祝和典禮的意思，頭盤有用虎奶醃的鱸魚、吞拿魚他他和西瓜他他，之後有沙律、日式唐揚炸雞、Chicharron拼盤配慢煮五花腩及豬腳等，多款主菜包括烤春雞配泡菜肉汁、烤三文魚配海鮮醬汁、香烤龍蝦或烤牛扒，客人可選其中一款，最後以甜品拼盤作結。早午餐早上11時至下午6時供應，大家可以慢慢吃。

熾熱巴西風

天寒地凍，分外懷念熱辣辣的巴西美景，中環Uma Nota由現時至5月2日逢周未和公眾假期，推出里約熱內盧周末早午餐，到時會提供一系列的街頭小食、烤肉、沙律，包括有青口、汁烤豬肋排、酥炸木薯餅和香蒜燒魷魚。另外還有雞肉炸丸子、牛肉串燒，主菜有澳洲和⽜牛腹扒配香烤薯仔、椰奶煮海鮮雜燴配飯或慢煮豬腩肉等選擇，齊齊感受熱情的巴西美食。

日系美食

日本美食深得港人熱愛，中環日式居酒屋美食酒吧Musubi Hiro逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午6時推出3道菜週末早午餐，當中包括御結滋味二重奏、日式炸雞配鬆餅、150克牛扒配無限量薯條、海膽吞拿魚他他御結和海膽等，加指定價錢會有2小時無限暢飲套餐，配指定日本清酒、啤酒、雞尾酒、指定紅白酒或無酒精飲品，美味好享受。