俄羅斯揮軍烏克蘭　俄仔Ansheles遭咒駡：死清光！

俄羅斯向烏克蘭開戰，全球關注，俄籍網絡紅人、有「俄仔」之稱的Artem Ansheles，原來在農曆年前已離港返家鄉，稱不想獨自在港過年，並本來原定在本月底返港，但目前情況不明朗。其經理人稱有跟俄仔聯絡，知道當地氣氛麻麻。然而身在家鄉的俄仔，原來有家人在烏克蘭，故面對自己的國家揮軍進攻，當然十分憂心，同時卻遭毒舌網民留言咒罵，稱希望所有俄羅斯人染疫「死清光」！

對於被網絡欺凌，昨日（24日）俄仔發文：「我嘅小家族入面有一半係住喺烏克蘭，睇到今日發生嘅事好難唔擔心、難過。既要活喺現實世界嘅衝突當中，又要為非我控制嘅事而面對網絡欺凌，實在讓人覺得無處可逃。」不少網民留言安慰及鼓勵他：「你冇錯，打仗唔關你事！」、「不用理會無理取鬧嘅人！」俄仔18歲來港定居及進修，近年常參與ViuTV的劇集及節目，其中《返歸啦俄仔》正是為他度身訂造，熱愛香港的他，說得一口流利的廣東話，並經常拍片分享香港及俄羅斯兩地文化的不同，他除了是網絡紅人外，其俊朗的外表也吸引不少品牌找他當模特兒，而他曾跟佘詩曼等合作拍廣告。