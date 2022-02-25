Taycan 4S Cross Turismo全能純電「旅」將

保時捷(Porsche)的純電動車系Taycan，打頭陣的是Sport Saloon房跑車型，接續推出的則是強調多功能/多用途性的衍生車型Cross Turismo多功能旅行車（CUV，Cross Utility Vehicle）。這款CUV 不僅後排頭部空間和尾箱載物空間都較房跑車型多，車身離地距設定亦相對高一點，標準配備可自由調節高度的全新高科技底盤及獨有的Gravel碎石/泥濘路面駕駛模式，帶來一定程度的越野駕駛特性 。

Taycan Cross Turismo既是保時捷第二款推出的純電動車型，亦是該品牌首款搭載純電動力的多功能旅行車，不僅融合了跑車的精確操控性能與房車的長途舒適性，車廂空間一如SUV般寬敞及具空間感。受惠於旅行車型特有、從B柱開始平緩下傾的車頂線條，相較於Taycan房跑，後排乘客頭部空間增加了 47mm，而配置特大 尾門的行李廂空間容量最高更可達1,212L。外觀方面則透過採用配備金屬保護板的前後擾流和黑色防護膠的輪拱及側裙裝飾，來增加其越野風格。今次提供試駕的Taycan 4S Cross Turismo 額外選裝了Offroad Design套裝選配，頭尾泵把及側群的兩端加裝垂直翼片，不止觀感上更顯型格，功能上亦能防止石塊撞擊。

車身離地距亦較Taycan房跑高出20mm，擁有更佳路面通過性。且全線均標準配備電子全時四驅及自適應空氣懸掛的全新高科技底盤及專為碎石和泥濘路面而設的Gravel駕駛模式，配合PASM保時捷主動式懸掛、PTM保時捷牽引力管理、PSM保時捷穩定管理、後輪轉向等系統，更有利在崎嶇山路行駛時的性能發揮。至於動力配置，一如Taycan房跑，車上配備800V電壓系統、總容量93.4kWh的升級版高性能電池及智能熱管理系統，並且提供S、4S、Turbo及Turbo S四種不同性能型號選擇。試駕車Taycan 4S Cross Turismo，擁有490ps最大馬力，啟動Launch Control時可輸出高達571ps Overboost超增壓動力，0~100km/h加速僅需4.1秒，極速240km/h。廠方公布的續航距離為388-452km（WLTP）。

規格表

車型：四門五座位電動CUV/旅行車

動力配置：前後軸恒磁同步電馬達

電池配置：93.4kWh鋰離子電池

最大馬力：490ps（Overboost 571ps）

最大扭力：650Nm（Launch Control）

驅動：四輪驅動

傳動：後軸雙速自動波

綜合耗電量：28.1kWh/100km

0~100km/h：4.1秒

極速：240km/h

車身體積：4,974×1,967×1,409mm（長×闊×高）