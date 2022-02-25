天團加持　齊齊又飲又食

近年有組合備受男女老幼喜愛，不少品牌亦愛與人氣組合跨界合作，好似最近就有急速冒起的女團與炸雞店合作，又有天團人氣成員與新汽水品牌合作，帶大家飲飲食食。

女團粉絲必搶

最新鮮熱辣的聯乘作是由連鎖炸雞店與熱爆女團COLLAR合作推出全新外脆內嫩「爆脆雞」，全部每日於店內即場人手上粉，再以合適溫度及精準時間脆炸而成，帶來爆脆口感之餘，仲肉質嫩滑多汁，令人回味。推廣期內無論是堂食或外賣「爆脆雞滿足套餐」或「爆脆雞2人套餐」 (好味速遞），可獲贈限定禮品，如「COLLAR」A3海報、卡及貼紙等（數量有限，送完即止）。實體貼紙外，品牌更推出WhatsApp Stickers；另外，還有機會獲得超限量親筆簽名即影即有相片，以及其他禮品！現時柯打任何可選雞件口味的套餐，亦可免費選配「爆脆雞」呢！

神徒全港打卡

有女團同大家食炸雞外，男團人氣成員Anson Lo@MIRROR就出任全新汽水OOHA®任品牌大使，帶來0糖分、0卡路里、0脂肪的全新汽水飲料，上月預購已掀起熱潮，最近正式登陸各大超市及便利店，一系列奪目宣傳硬照及廣告片更陸續發放，逾百個廣告變身打卡位遍布港九新界，加上壓軸登場的Stickers，有「錫晒你」、「奸爸爺」、「飲番支」、「無問題」、「GREAT」、「GOOD NIGHT」及「THANKS」，9個表情包貼圖，勢必吸引神徒「0 感彈起」。