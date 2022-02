由已故漫畫家臼井儀人創作的經典漫畫《蠟筆小新》,其動畫版於今年迎接30周年,加上第30部劇場版《蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳》亦將於4月在日本上映,自然令粉絲相當興奮!與此同時,連鎖時裝品牌GU亦宣布與《 蠟》推出首次聯乘系列,系列以小新最喜歡的物件和朋友為主題,分別炮製了多款居家休閒服、T-shirt及圖案袋子等,無論男裝、女裝及童裝都齊備。其中印花T-shirt以簡約設計為主,正面分別有小新、小白、不理不理左衞門等圖案,背面就有「I'm a Superstar」、「Shiro is also my family」等字句。另一注目有女裝睡衣,分別有印上妮妮喜愛的兔公仔圖案,及印上小新及小白圖案兩種款式。其餘服飾配件包括襪子、Boxer及毛巾,都加入小新及其他角色的圖案,連小新最愛吃的朱古力餅也融入設計中,小新迷必買!