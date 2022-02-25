「圓」善設計　VR2新造型曝光！

PlayStation VR自2016年販售以來，玩家都期待新一代何時推出。雖然廠方至今仍未有確切時間表，但相關消息卻是唧牙膏般逐少透露。繼一年前PlayStation VR2 Sense控制器曝光後，日前PlayStation VR2頭戴裝置的新設計圖像亦終於曝光！

PS VR 2頭戴裝置與PS VR2 Sense控制器均採用「球狀」外觀，以表達玩家進入虛擬實境世界時所感受到的360度視角。同時設計受到PS5系列的外觀啟發，用色、感覺都有相似之處，例如PS5主機的DualSense控制器和Pulse 3D耳機有圓角邊緣，PS VR2頭戴裝置由於持續貼臉，所以亦強調機身圓度。另外，頭戴裝置經過廣泛測試，確保各種頭型都戴得舒適，而上代的可調整簡單頭帶、可調整式眼罩亦因為口碑而保留下來，加上立體聲耳機插孔的位置維持不變，舊用家不會感到陌生。

新功能方面，PS VR2頭戴裝置添加了鏡頭調整轉盤，用戶可選擇匹配兩眼之間的鏡頭距離以將其視野最佳化。另外，雖然內建了全新馬達，但PS VR2頭戴裝置重量不增反減，並整合了新的通風口，前後綁帶亦加入微小的PlayStation符號，藉此提升玩家的舒適感。其他新技術還包括4K HDR高傳真視覺、內向外攝影機追蹤、頭戴裝置回饋功能等，叫人期待！

同場加映︰VR頸帶

VR頭戴裝置發展至今尚未流行，太重是其中一個原因。最近Motorola和Verizon就諗到新方法，就是將頭戴部分及運算與電池部分分拆出來，前者是Lenovo的ThinkReality A3智能眼鏡，後者則獨立成一個97 x 54mm的小盒子，並附有頸帶可掛在脖子，從而減輕用戶的頭部負擔。此概念機預料對應Qualcomm Snapdragon VR平台，並內建Snapdragon 8 Gen 1處理器及5,000mAh電池，推出日期待定。